Минимальная зарплата в Казахстане и Кыргызстане оказалась одной из самых низких в ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Минимальная заработная плата (МЗП) Казахстана - одна из самых низких в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает LS cо ссылкой на данные комитетов статистики и центробанки стран.

При этом в 2018 году МЗП выросла на 14% с 24 459 тенге до 28 284 тенге, что все еще меньше $100. Тем не менее это предпоследний в ЕАЭС показатель. Меньше получают только в Кыргызстане, где МЗП составляет всего $17.

Наибольший размер МЗП в ЕАЭС наблюдается в России - $164,6. На $10 меньше показатель у Беларуси. В Армении минимальный доход также превышает $100.