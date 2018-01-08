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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минимальная зарплата в Казахстане и Кыргызстане оказалась одной из самых низких в ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Минимальная заработная плата (МЗП) Казахстана - одна из самых низких в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает LS cо ссылкой на данные комитетов статистики и центробанки стран.

При этом в 2018 году МЗП выросла на 14% с 24 459 тенге до 28 284 тенге, что все еще меньше $100. Тем не менее это предпоследний в ЕАЭС показатель. Меньше получают только в Кыргызстане, где МЗП составляет всего $17.

Наибольший размер МЗП в ЕАЭС наблюдается в России - $164,6. На $10 меньше показатель у Беларуси. В Армении минимальный доход также превышает $100.

nf,kbwf

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Комментарии (2)
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tvgolik
13:24, 08 января 2018
В своем глазу бревна не видим,Акт?
комментарий удален администрацией сайта
комментарий удален администрацией сайта
Нет аватара
alibeku87
13:04, 08 января 2018
Исправьте не казахстан а кыргызстан
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