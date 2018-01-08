Таджикистан готовится к открытию воздушного сообщения с Арменией

- Правительство Таджикистана поручило соответствующим ведомствам страны принять необходимые меры для налаживания воздушного сообщения с Арменией.

В принятом на данях постановлении правительства РТ поручается утвердить Соглашение между правительством РТ и правительством Армении о воздушном сообщении, подписанное 14 июня 2017 года в городе Ереван.

Министерство транспорта РТ совместно с соответствующими министерствами и ведомствами республики должны принять необходимые меры по реализации указанного Соглашения.

Министерству иностранных дел РТ поручается в установленном порядке уведомить армянскую сторону о выполнении Таджикистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления указанного Соглашения в силу.

Отметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе официального визита в Армению в июне прошлого года договорился с президентом Армении Сержем Саргсяном рассмотреть возможность запуска прямого авиарейса между двумя странами.

Глава армянского государства тогда отметил, что вопрос налаживания авиасообщения «был обсужден на стыке экономики, туризма и расширения контактов между гражданами двух стран».

«В рамках данного проекта мы готовы предоставить нашим таджикским друзьям набор преференций, формирующихся в рамках реализации Арменией политики «открытого неба», - сказал Саргсян.

В ходе визита Эмомали Рахмона в Армению были подписаны ряд соглашений, в числе которых межправительственные соглашения о взаимных визитах граждан и воздушном сообщении.