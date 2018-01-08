Премьер Монголии заявил, что вопрос повышения налогов будет обсужден с МВФ

«Вопрос повышения некоторых налогов вызывает озабоченность у граждан. Мы работаем над решением данного вопроса. Минфин предложил включить рассмотрение этого вопроса о налогах во время официальной встречи с МВФ. Рабочая группа МВФ приедет 25 января в Монголию и мы планируем обсудить вопрос об изучении возможностей не повышения налогов», - отметил он
Министр финансов представил подробный доклад об основных принципах разработки законопроекта «О налогах», и о запланированных работах своего министерства на 2018 год. При этом премьер подчеркнул, что будет упрощен процесс представления компаниями финансовой отчетности для поддержки малого и среднего бизнеса, также будут возвращены налоги.
Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.
Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.
Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.
Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.
Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.