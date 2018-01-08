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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Монголии заявил, что вопрос повышения налогов будет обсужден с МВФ
CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проработал в конце прошлой недели в Министерстве финансов, во время которого он отметил, что правительство планирует обсудить вопрос о налогах с рабочей группой МВФ, сообщает в понедельник, 8 января Монцамэ.

«Вопрос повышения некоторых налогов вызывает озабоченность у граждан. Мы работаем над решением данного вопроса. Минфин предложил включить рассмотрение этого вопроса о налогах во время официальной встречи с МВФ. Рабочая группа МВФ приедет 25 января в Монголию и мы планируем обсудить вопрос об изучении возможностей не повышения налогов», - отметил он

Министр финансов представил подробный доклад об основных принципах разработки законопроекта «О налогах», и о запланированных работах своего министерства на 2018 год. При этом премьер подчеркнул, что будет упрощен процесс представления компаниями финансовой отчетности для поддержки малого и среднего бизнеса, также будут возвращены налоги.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

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