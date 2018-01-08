Служба связи подтвердила временное отключение Viber на территории Таджикистана

- В настоящее время аудио и видеозвонки по Viber для пользователей, находящихся в Таджикистане, восстановлены. Служба связи назвала это техническими проблемами, сообщает Азия Плюс.

Для пользователей Viber в Таджикистане вновь доступны аудио и видеовызовы. Служба связи при правительстве Таджикистана подтвердила, что сбой в работе самого популярного в Таджикистане мессенеджера был не связан с глобальным сбоем самого Viber. По данным источника в Службе, это было связано с техническими проблемами внутри самого Таджикистана.

«После того как СМИ написали о том, что в республике заблокированы аудио и видеовызовы Viber, мы проверили свои линии. Оказалось, что действительно есть технические проблемы, мы устранили их. И сейчас вновь можно звонить по Viber», - отметил источник.

Между тем, аудио и видеовызовы по Viber были недоступны только по тем линиям интернета, которые провайдеры получают от национального оператора связи «Точиктелеком». Связь через Viber по собственным интернет-каналам провайдеров частично была доступна постоянно.

Напомним, 4 января пользователи самого популярного в республике мессенджера Viber, находящиеся в Таджикистане, стали сообщать о том, что не могут совершать аудио и видеовызовы. Аудио и видеовызовы по Viber были доступны только через анонимайзеры, в том числе через бесплатные приложения VPN, которые можно скачать и установить на мобильные телефоны и персональные компьютеры.

Несколько источников в операторах связи отметили «АП», что частичная блокировка Viber произведена национальным оператором «Точиктелекомом», у которого сегодня берут магистральный интернет практически все провайдеры.

«Нас обязали брать интернет у «Точиктелекома» еще несколько месяцев назад. Выбора у нас не было», - сообщил источник в одной из компаний.

На сегодняшний день Viber считается самым популярным мессенджером в Таджикистане. В середине декабря Служба связи дала устное поручение подумать, как можно было бы в стране заблокировать мессенджеры. Служба связала такую необходимость с безопасностью. Позже Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN, ссылаясь на то, виртуальная связь стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.

С 18 декабря в Таджикистане были отключены услуги NGN. В первых числах января Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения в республике NGN-телефонии. В адрес операторов связи, предоставляющих услуги голосовой связи Next Generation Network (NGN), поступил официальный запрос от Генеральной прокуратуры, в котором прокуратура просит предоставить подробный ответ, каким образом абонентам Таджикистана предоставлялась услуга NGN и на основании какого решения провайдеры отключили ее.