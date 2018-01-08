КНБ Казахстана пресек деятельность ОПГ по перевозу драгметаллов в Китай (фото)
- Казахстан, происшествия
- 14:08, 08 января 2018
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CA-NEWS (KZ) - КНБ Казахстана пресек деятельность организованной преступной группы, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в Китай, сообщает пресс-служба комитета.
В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе один гражданин Китая.
«На станции «Алтынколь» задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн», - сообщили в пресс-службе.
По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, сообщили в Комитете нацбезопасности.
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