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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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КНБ Казахстана пресек деятельность ОПГ по перевозу драгметаллов в Китай (фото)
CA-NEWS (KZ) - КНБ Казахстана пресек деятельность организованной преступной группы, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в Китай, сообщает пресс-служба комитета.

В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе один гражданин Китая.

«На станции «Алтынколь» задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн», - сообщили в пресс-службе.

По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, сообщили в Комитете нацбезопасности.

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