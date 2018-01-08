В Узбекистане предпринимателям предоставят льготы на ремонт общественных туалетов

CA-NEWS (UZ) - Госкомтуризма предлагает предоставить субъектам предпринимательства значительные налоговые льготы. Высвобождаемые средства будут направлены на ремонт туалетов, сообщает kommersant.uz.

Комитет предлагает предоставить субъектам предпринимательства значительные налоговые льготы для того, чтобы за счет высвобождаемых средств они могли привести туалеты в надлежащее состояние, а также в дальнейшем содержать их в чистоте и порядке.

В Узбекистане планируется провести инвентаризацию туалетов, имеющихся в пунктах общественного питания, гостиницах, сувенирных магазинах, сервисных зонах придорожной инфраструктуры, парках, рынках, автомобильных заправочных станциях, пунктах временной стоянки автомобилей, объектах сферы услуг и других мест большого скопления людей.

По итогам инвентаризации будут определены места, где необходимо построить общественные туалеты. Имеющие санузлы будут разделены на три группы по их текущему состоянию. В течение двух лет их состояние доведут до международных стандартов. Для каждой категории разработают отдельные дорожные карты по ремонту и реконструкции.

«Так, в туалетах с нормальным ремонтом, исправной сантехникой предлагается ввести систематизированный график уборки. Это означает, что ответственный сотрудник несколько раз в день, в зависимости от частоты посещаемости, будет проводить уборку санузла с заменой и пополнением запаса туалетной бумаги, мыла и прочих материалов. В туалетах второй категории, имеющих нормальную конструкцию, подключение к воде и канализации, предстоит провести капитальный ремонт и замену сантехники с внедрением уровня обслуживания как в первом случае», — отметили в Госкомтуризма.

К третьей категории относятся туалеты, расположенные в отдаленных точках, построенные из подручных материалов и не имеющие водоснабжения и канализации. На этих объектах предполагается провести самый большой объем работы. Помимо реконструкции будет решена проблема отсутствия воду путем установки баков, вместимостью несколько тонн, и строительством бетонных выгребных ям, обслуживаемых ассенизаторской службой.

