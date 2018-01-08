В Саудовской Аравии будут судить 11 принцев за забастовку против прекращения им выплат из казны

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии заявили, что 11 принцев, которые устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны, предстанут перед судом, сообщает Би-би-си со ссылкой на генерального прокурора страны Сауда аль-Моджиба

В четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.

Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году.

Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима «Аль-Хайер» к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. Он также заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона.

«Хотя им было сказано, что их требования незаконны, 11 принцев отказались покинуть дворцовую площадь, нарушив общественный порядок», - заявил прокурор.

Имена принцев пока не называются.

В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чино​вников — в рамках борьбы с коррупцией. Все они были помещены в отель Ritz в Эр-Рияде, где с ними ведутся переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение.