Пропускная мощность на монголо-российской и монголо-китайской границах будет расширена

- На льготных кредитных средствах Азиатского банка развития (АБР) будет модернизирован пограничный порт на монголо-российской границе «Алтанбулаг», и на безвозмездных средствах китайского правительства пограничный порт на монголо-китайской границе «Замын-Ууд», сообщает Монцамэ.

В рамках данной работы будут увеличены нынешние трехрядные въездные полосы порта «Алтанбулаг» до 8 полос, а четырехрядные выездные полосы до 15 полос.

В настоящее время через погранпункт «Замын-Ууд» проходят в час 900 пассажиров, 100 легковых автомобилей, семь грузовых и транспортных средств. А с расширением его пропускная мощность увеличится до 2700 пассажиров, 500 пассажиротранспортных и 35 грузотранспортных средств в час.