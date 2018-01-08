РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Пропускная мощность на монголо-российской и монголо-китайской границах будет расширена
CA-NEWS (MNG) - На льготных кредитных средствах Азиатского банка развития (АБР) будет модернизирован пограничный порт на монголо-российской границе «Алтанбулаг», и на безвозмездных средствах китайского правительства пограничный порт на монголо-китайской границе «Замын-Ууд», сообщает Монцамэ.

В рамках данной работы будут увеличены нынешние трехрядные въездные полосы порта «Алтанбулаг» до 8 полос, а четырехрядные выездные полосы до 15 полос.

В настоящее время через погранпункт «Замын-Ууд» проходят в час 900 пассажиров, 100 легковых автомобилей, семь грузовых и транспортных средств. А с расширением его пропускная мощность увеличится до 2700 пассажиров, 500 пассажиротранспортных и 35 грузотранспортных средств в час.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×