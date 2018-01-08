Доходы в бюджет от рынка «Абу Сахий», принадлежавшего мужу Лолы Каримовой, выросли с $600 тыс. до $4 млн

- За один месяц поступления в госбюджет от бывшего «Абу Сахий» (оптовый рынок) составили 5 миллиардов сумов ($614 тыс), за 15 дней (после реорганизации рынка) – 35 миллиардов сумов ($4,3 млн). Об этом в ходе поездки в Ташкентскую область заявил Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, что в конце прошлого года оптовый рынок «Абу Сахий» в Ташкенте был переименован в торговый комплекс «Тошкент ипак йули».

«Абу Сахий», основанный в 2006 году младшим зятем первого президента Узбекистана Тимуром Тилляевым (мужем второй дочери Ислама Каримова - Лолы Каримовой-Тилляевой- прим.ред.), превратился в самую крупную компанию, занимающуюся импортом товаров в Узбекистан.

В годы правления Ислама Каримова рынок с аналогичным названием, расположенный на территории площадью 25 гектар в западной части Ташкента, превратился в самый крупный оптовый рынок, который обеспечивал импортными товарами не только узбекскую столицу, но и все области республики.

О том, что «Абу Сахий» переходит в руки нового хозяина сообщалось 14 декабря 2017 года. Американский адвокат Тимура Тилляева подтвердил эту информацию, но подробностей раскрывать не стал. В отправленном 11 декабря электронном ответе на официальный запрос адвокат Марк Ф. Рэймонд (Mark F. Raymond) написал следующее: «В ответ на ваш запрос сообщаю о начале процесса смены владельца».