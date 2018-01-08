Доходы в бюджет от рынка «Абу Сахий», принадлежавшего мужу Лолы Каримовой, выросли с $600 тыс. до $4 млн

- Узбекистан, общество
- 14:52, 08 января 2018
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- Обновлено: 15:25, 08 января 2018
Напомним, что в конце прошлого года оптовый рынок «Абу Сахий» в Ташкенте был переименован в торговый комплекс «Тошкент ипак йули».
«Абу Сахий», основанный в 2006 году младшим зятем первого президента Узбекистана Тимуром Тилляевым (мужем второй дочери Ислама Каримова - Лолы Каримовой-Тилляевой- прим.ред.), превратился в самую крупную компанию, занимающуюся импортом товаров в Узбекистан.
В годы правления Ислама Каримова рынок с аналогичным названием, расположенный на территории площадью 25 гектар в западной части Ташкента, превратился в самый крупный оптовый рынок, который обеспечивал импортными товарами не только узбекскую столицу, но и все области республики.
О том, что «Абу Сахий» переходит в руки нового хозяина сообщалось 14 декабря 2017 года. Американский адвокат Тимура Тилляева подтвердил эту информацию, но подробностей раскрывать не стал. В отправленном 11 декабря электронном ответе на официальный запрос адвокат Марк Ф. Рэймонд (Mark F. Raymond) написал следующее: «В ответ на ваш запрос сообщаю о начале процесса смены владельца».