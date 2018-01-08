Бюджетникам Саудовской Аравии компенсируют повышение цен

- Власти Саудовской Аравии приняли решение выплатить денежную компенсацию работникам бюджетной сферы за введенные налоги и повышение цен на топливо, сообщает Би-би-си.

Король Салман отдал приказ о выплате бюджетникам ежемесячно более 260 долларов в течение 2018 года.

Ранее в королевстве почти в два раза выросли цены на бензин. Также был введен пятипроцентный налог на добавленную стоимость на большинство товаров и услуг, включая продовольствие и счета за коммунальные услуги в рамках проводимой в стране экономической реформы.

Власти Саудовской Аравии намерены сократить свою нефтяную зависимость из-за недавних скачков цен на нефть.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также ввели пятипроцентный НДС.

Согласно королевскому постановлению Саудовской Аравии, от уплаты НДС будут освобождены граждане, имеющие частную медицинскую страховку или оплачивающие обучение; также государство возьмет на себя расходы по уплате налога на покупку первой недвижимости.

Помимо этого военные, участвующие в боях в Йемене, также получат единовременную выплату в размере более 1000 долларов.

Международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд, давно призывали страны Персидского залива диверсифицировать свои источники доходов и не полагаться исключительно на доходы от добычи нефти.

В Саудовской Аравии более 90% бюджетных доходов поступают от нефтяной индустрии, тогда как в ОАЭ эта цифра составляет около 80%.

В 2016 году власти Саудовской Аравии объявили о сокращении бюджетных выплат, чтобы уменьшить расходную часть бюджета, однако в прошлом году это решение было пересмотрено.

Около 65% всего работающего населения королевства занято в госсекторе. В 2015 году на их зарплаты и различные финансовые льготы пришлось 45% правительственных отчислений, что привело к рекордному дефициту бюджета.

Саудовская Аравия и ОАЭ предприняли и другие шаги для пополнения казны. В Саудовской Аравии, в частности, введен налог на табачные изделия и газированные напитки, а также сокращены некоторые местные субсидии. В ОАЭ повышен дорожный сбор и введен туристический налог.