Хирург из Монголии стал почетным членом Парижской медицинской академии

CA-NEWS (MNG) - Генеральный директор Национального онкологического центра, врач, хирург Жигжидсүрэнгийн Чинбүрэн стал почетным членом Французской Медицинской Академии в секции «Хирургия и хирургические специальности», сообщает ARD.

Французская Медицинская Академия (Académies nationales de Médecine) — является государственной структурой, объединяет все медицинские специальности. Академия основана в 1820 году королём Франции Людовиком XVIII.

Он отправился в Париж, Франция вместе со своей семьей. Сертификат почетного члена должен быть представлен на очередном заседании академии, которое состоится в январе.

Обоснованием для выдвижения кандидатуры Ж.Чинбүрэн стал цикл работ по хирургическому лечению больных раком поджелудочной железы и печени.