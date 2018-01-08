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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Конфедерация индийской промышленности намерена открыть офис в Ташкенте
CA-NEWS (UZ) - Конфедерация индийской промышленности (CII) планирует открыть офис в Ташкенте. Об этом заявил директор ассоциации Маниш Мохан, сообщает ИА «Жахон».

«Особый интерес нашей гильдии вызвал тот факт, что президент Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2018 год в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Мы готовы активно взаимодействовать с узбекскими партнерами в данном направлении», — отметил Маниш Мохан.

У CII есть более чем 7 300 участников и косвенное членство более чем 90 000 предприятий приблизительно от 257 национальных и региональных секторных отраслевых организаций.

CII работает в тесном сотрудничестве с правительством в вопросах политики, создает деловые возможности для промышленности через специализированные услуги и стратегические глобальные связи. Сотрудничает с 64 офисами, 9 Центрами передового опыта в Индии и 7 зарубежными офисами в Австралии, Китае, Египте, Франции, Сингапуре, Великобритании и США.

На брифинге, посвященном экономическому потенциалу и инвестиционным возможностям Узбекистана в Дели, заместитель гендиректора конфедерации Раджеш Меннон отметил, что между Узбекистаном и Индией имеется значительный нереализованный потенциал в торгово-экономических отношениях. В этой связи он рекомендовал индийским компаниям воспользоваться предоставляемыми льготами в СЭЗ и промышленных зонах Узбекистана.

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