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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мужчина осужден на 22 года за убийство второй жены, которая не захотела с ним жить
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане к 22 годам лишения свободы приговорен житель Истаравшана за жестокое убийство второй жены. Он нанес ей 19 ножевых ударов за то, что она отказалась с ним жить.

Как сообщило «АП», 57-летний жителя джамоата Чорбог города Истаравшана Маджид Бердиев признан виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорён к 22 годам лишения свободы.

Осужденный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и вышедший на свободу 12 ноября 2015 года, пришел на работу к убитой, с которой ранее сожительствовал, и нанес ей удары ножом: женщина скончалась на месте происшествия.

"Трагедия произошла 20 октября 2017 года на центральном рынке города Истаравшан, где его гражданская жена - 40-летняя местная жительница работала в ломбарде. У них есть дочь, 2010 года рождения. Когда Бердиев был в местах лишения свободы, они расстались. После освобождения он хотел продолжить с ней совместную жизнь, но она не захотела, сказав, что выйдет замуж за другого", - рассказал судья.

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