В Таджикистане мужчина осужден на 22 года за убийство второй жены, которая не захотела с ним жить

- Таджикистан, происшествия
- 16:12, 08 января 2018
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Как сообщило «АП», 57-летний жителя джамоата Чорбог города Истаравшана Маджид Бердиев признан виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорён к 22 годам лишения свободы.
Осужденный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и вышедший на свободу 12 ноября 2015 года, пришел на работу к убитой, с которой ранее сожительствовал, и нанес ей удары ножом: женщина скончалась на месте происшествия.
"Трагедия произошла 20 октября 2017 года на центральном рынке города Истаравшан, где его гражданская жена - 40-летняя местная жительница работала в ломбарде. У них есть дочь, 2010 года рождения. Когда Бердиев был в местах лишения свободы, они расстались. После освобождения он хотел продолжить с ней совместную жизнь, но она не захотела, сказав, что выйдет замуж за другого", - рассказал судья.