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  8 января 2018
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Из детского центра в Астане похитили деньги из кассы

CA-NEWS (KZ) - Из здания детского центра в Астане похитили деньги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Как уточняется, с заявлением в полицию обратилась руководитель детского центра о том, что 5 января около 13.30 часов неизвестный из кассы похитил денежные средства.

"Воспользовавшись отсутствием в холле работника, на стойке администрации злоумышленник похитил со стола около 90 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого лица. Начато досудебное расследование по статье "Кража" УК РК", - говорится в сообщении.

Полицейские попросили граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемого, совершившего данное преступление, и владеющих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам 87172716710, 87172716711 (дежурная часть УВД района Алматы) либо 102.

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