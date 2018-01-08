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  8 января 2018
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Казахстанский лыжник Алексей Полторанин извинился за мат в интервью (видео)

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский лыжник Алексей Полторанин 6 января выиграл масс-старт на 15 километров в рамках многодневной гонки «Тур де Ски», проходящей в Италии. После победы спортсмен дал короткое интервью англоязычному корреспонденту, пишет «Медуза».

На первый вопрос Полторанин ответил на английском языке; лыжник рассказал, что очень рад второму месту в общем зачете соревнований. На второй вопрос спортсмен ответил уже по-русски: «***** [черт], вы говорите слишком быстро, я не понимаю».

На следующий день Полторанин прокомментировал свое интервью. «Немного смеха в вашу жизнь. Я не специально, честное слово», — написал лыжник в своем Instagram.

A post shared by Alexey Poltoranin (@polto1) onJan 6, 2018 at 8:53am PST

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