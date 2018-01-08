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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»
Предыстория: Евросоюз пытается преодолеть раскол из-за квот на беженцев
CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками», - заявил он, подчеркнув, что приезжие лишь ищут более выгодные условия для жизни.

Орбан рассказал о своей уверенности в том, что прием беженцев лишь создает неизбежные проблемы для страны. В их числе он назвал появление «параллельных обществ» из прибывших иностранцев и коренных жителей. «Мы считаем, что большое количество мусульман неизбежно ведет к появлению параллельных обществ. Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нас к этому принуждали», - подчеркнул он.

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть «справедливый баланс», так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

В 2015 году в Евросоюзе была введена система квот, согласно которой беженцы, прибывшие в приграничные европейские страны, распределяются между другими государствами союза. Распределение квот происходило пропорционально населению стран Евросоюза. Венгрия, Чехия, Румыния и Словакия выступили против подобной системы. Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику, однако суд отклонил их жалобу. Несмотря на это, в июне Чехия объявила, что прекращает прием беженцев по квотам.

В декабре против системы квот также выступил новый глава правительства Австрии Себастьян Курц. Он назвал ее «бессмысленной», подчеркнув, что она ведет к расколу внутри ЕС.

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