В Узбекистане проект закона «О медиации» принят в первом чтении

CA-NEWS (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла в первом чтении проект закона «О медиации», сообщило ИА "Жахон".

Законопроект предусматривает создание правовых условий для развития в стране альтернативных способов урегулирования споров при участии независимых лиц — медиаторов, снижение нагрузки на судебные органы.

По мнению депутатов Законодательной палаты, применение медиации при разрешении споров позволит сэкономить время и сократить судебные расходы спорящих сторон — граждан, организаций, в том числе субъектов предпринимательства. Они получат возможность быстро и дешево, в удобном им месте и в любое время разрешить возникший между ними спор на взаимовыгодных условиях конфиденциально, не доводя его до суда, не привлекая адвокатов, не оплачивая государственную пошлину и расходы, связанные с судебным разбирательством. Таким образом, у сторон появляется возможность быстро разрешить возникший спор.

Принятие Закона «О медиации» обеспечит системность и комплексность правового регулирования отношений, возникающих в сфере досудебного урегулирования споров, создаст эффективные организационно-правовые механизмы осуществления досудебного урегулирования споров.

Справка:

Под термином «медиация» понимается альтернативная форма разрешения конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, помогающего сторонам выработать определенное соглашение по спору. При медиации стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.