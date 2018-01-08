РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане проект закона «О медиации» принят в первом чтении

CA-NEWS (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла в первом чтении проект закона «О медиации», сообщило ИА "Жахон".

Законопроект предусматривает создание правовых условий для развития в стране альтернативных способов урегулирования споров при участии независимых лиц — медиаторов, снижение нагрузки на судебные органы.

По мнению депутатов Законодательной палаты, применение медиации при разрешении споров позволит сэкономить время и сократить судебные расходы спорящих сторон — граждан, организаций, в том числе субъектов предпринимательства. Они получат возможность быстро и дешево, в удобном им месте и в любое время разрешить возникший между ними спор на взаимовыгодных условиях конфиденциально, не доводя его до суда, не привлекая адвокатов, не оплачивая государственную пошлину и расходы, связанные с судебным разбирательством. Таким образом, у сторон появляется возможность быстро разрешить возникший спор.

Принятие Закона «О медиации» обеспечит системность и комплексность правового регулирования отношений, возникающих в сфере досудебного урегулирования споров, создаст эффективные организационно-правовые механизмы осуществления досудебного урегулирования споров.

Справка:

Под термином «медиация» понимается альтернативная форма разрешения конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, помогающего сторонам выработать определенное соглашение по спору. При медиации стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×