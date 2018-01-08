Налоговые каникулы до 2 лет будут предоставляться бизнесу в Узбекистане при затруднениях

- Налоговые каникулы сроком до двух лет будут предоставляться с 2018 года в Узбекистане хозяйствующим субъектам в случае финансовых затруднений. Соответствующие поправки в законодательство о налоговом администрировании подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, текст документа опубликован 8 января в местной прессе.

Законодательная (нижняя) палата в начале декабря приняла, а сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.

В соответствии с поправками, "налоговые каникулы предоставляются добросовестным налогоплательщикам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, — на срок до двадцати четырех месяцев с момента принятия соответствующего решения о предоставлении налоговых каникул".

К добросовестным относятся налогоплательщики, которые в течение последних двух лет своевременно и в полном объеме исполняли налоговые обязательства. Налоговые каникулы добросовестным налогоплательщикам, а также отсрочка или рассрочка уплаты налоговой задолженности предоставляются кабинетом министров республики или уполномоченным им органом, указывается в тексте закона.

Мирзиеев в июле 2017 года выступил с инициативой предоставления налоговых каникул бизнесу, подписав соответствующий указ. Данная мера была направлена на последовательное упрощение системы налогообложения, внедрение современных методов налогового администрирования, повышение собираемости налогов и других обязательных платежей, говорилось в тексте указа.