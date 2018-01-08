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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы двух мужчин жестоко избили возле кафе в Новый год (видео)

CA-NEWS (KZ) - Видео с жестоким избиением в новогоднюю ночь возле одного из кафе в Алматы распространяется в интернете. Видеоролик опубликован в Instagram-паблике zhest_kz.

Как сообщается на странице, драка произошла 1 января 2018 года около 7-8 часов утра возле кафе по улице Кудерина ниже проспекта Райымбек батыра.

В описании видео говорится, что двое мужчин выйдя из заведения, стояли в 10-20 метрах от входа, курили и общались. Рядом с ними находилась компания из троих парней и одной девушки. Один из них подошел к мужчинам. Между ними завязывается перепалка, после чего к мужчинам подходит еще один парень и наносит удар одному из стоящих.

«Нет бы остановиться на достигнутом героизме, так они еще и в лежачем состоянии забивали людей как собак каких-то!!! Это просто беспредел! Человек лежит в больнице в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и сотрясением. Отбита селезенка и почка», - говорится в описании видео.

В свою очередь, в ДВД Алматы отметили, что инцидент произошел 1 января в Жетысуском районе Алматы у входа в увеселительное заведение.

По факту хулиганских действий в отношении двух мужчин территориальным управлением внутренних дел проводится досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство».

«В рамках производства сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Вместе с тем, в ходе расследования проводится ряд экспертных исследований, в том числе и судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении.

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