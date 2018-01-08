В Монголии создана парламентская рабочая группа по борьбе с загрязнением воздуха в столице

CA-NEWS (MNG) - На пленарном заседании 5 января парламент Монголии принял резолюцию по борьбе с загрязнением воздуха в столице — Улан-Баторе, сообщает местный портал Gogo.

Ранее, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил объявить чрезвычайную ситуацию в связи с загрязнением воздуха в городе.

В ответ на его предложение была создана парламентская рабочая группа.

Обсуждая резолюцию о загрязнении воздуха, спикер парламента Миеэгомбын Энхболд отметил, «что рабочая группа изучила вопрос о чрезвычайном положении и решила, что еще не время для принятия декларации в соответствии с Законом о чрезвычайном положении, но рабочая группа, парламент, кабинет министров и местные органы власти считают, что загрязнение является чрезвычайной ситуацией».

Ожидается, что проекты поправок к законам о загрязнении воздуха будут представлены в парламент до 10 февраля. Президент Баттулга также призвал кабинет министров провести свою работу по борьбе с загрязнением воздуха.

В ходе пленарного заседания премьер-министр Ухнаагийн Хурельсух подчеркнул, что кабмин будет работать, чтобы предоставить доступ к ипотечным кредитам для покупки квартир.

Резолюция по борьбе с основными проблемами загрязнения воздуха будет сосредоточена на реконструкции и инфраструктуре железных дорог и создании пригородов, отмечает издание.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.