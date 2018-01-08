Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником (видео)

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- 19:55, 08 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение хранится в секрете. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска.
Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Этот запуск стал первым для компании в новом году. Как сообщает Space.com, заказ на запуск аппарата Zuma был выдан правительством США. Созданием аппарата аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Характеристики орбиты и цель аппарата засекречены
Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.