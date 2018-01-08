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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником (видео)

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение хранится в секрете. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) onJan 4, 2018 at 4:27pm PST

Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Этот запуск стал первым для компании в новом году. Как сообщает Space.com, заказ на запуск аппарата Zuma был выдан правительством США. Созданием аппарата аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Характеристики орбиты и цель аппарата засекречены

Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) onJan 7, 2018 at 10:18pm PST

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