Монгольский аймак Умнуговь организует праздник верблюдов

- 10 января в сомоне Ханбогд аймака Умнуговь состоится 13-й по счету ежегодный праздник двугорбых верблюдов, сообщает Монцамэ.

В программу праздника включили интересные мероприятия, например, поло на верблюдах, ярмарки с качественными продуктами из верблюжьего молока, также сделанные из верблюжьей шерсти изделия.

Цель праздника направлена на увеличение поголовья верблюдов, развитие зимнего туризма в Монголии, повышение уровня доходов скотоводов, вовлечение их в дело охраны природы и окружающей среды.

К сожалению, в этом году в нем будут участвовать только пастухи аймака Умнуговь. В минувщую среду, 3 января на заседании комисии по чрезвычайным ситуациям аймака Умнуговь было принято решение организовать очередное мероприятие в закрытом режиме из-за эпидемии инфекционных заболеваний животных в прилегащих его аймаках - Дундговь и Дорноговь.

В рамках праздника верблюдов в 2016 году прошли гонки тысячи верблюдов и установление мирового рекорда, зафиксировав его в Книгу рекордов Гиннеса. В общей сложности зарегистрировали 1115 верблюдов, из них 1108 соревновались на расстоянии 15 км, обновив мировой рекорд.

В мире существует приблизительно 600 тыс. двугорбых верблюдов, и более 434 тыс. из них находятся в Монголии. Правительство нашей страны всячески поощряет разведение верблюдов, популяция которых значительно увеличилась за последние годы.

В частности, организуются конкурсы на соискание и стимулирование лучшего животновода, вырастившего наибольшее количество, также разные виды игр, связанных с этим видом животным.

В специальной санатории «Бигэр» аймака Говь-­Алтай лечат пациентов верблюжьим молоком от болезней печени, кишечного тракта и почек, что даёт позитивные результаты.

Главная продукция, получаемая от двугорбых верблюдов – это шерсть. Взрослый верблюд дает в среднем 5,2 кг шерсти, самец ­ более 8 кг.

Надо сказать, что верблюды намного выносливее других животных и могут проходить 50 км за один день. Гонки на верблюдах являются самым красивым и популярным соревнованием на всех праздниках Монголии и привлекают большое количество отечественных и иностранных туристов.