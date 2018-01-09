Монгольский аймак Умнуговь организует праздник верблюдов

В программу праздника включили интересные мероприятия, например, поло на верблюдах, ярмарки с качественными продуктами из верблюжьего молока, также сделанные из верблюжьей шерсти изделия.
Цель праздника направлена на увеличение поголовья верблюдов, развитие зимнего туризма в Монголии, повышение уровня доходов скотоводов, вовлечение их в дело охраны природы и окружающей среды.
К сожалению, в этом году в нем будут участвовать только пастухи аймака Умнуговь. В минувщую среду, 3 января на заседании комисии по чрезвычайным ситуациям аймака Умнуговь было принято решение организовать очередное мероприятие в закрытом режиме из-за эпидемии инфекционных заболеваний животных в прилегащих его аймаках - Дундговь и Дорноговь.
В рамках праздника верблюдов в 2016 году прошли гонки тысячи верблюдов и установление мирового рекорда, зафиксировав его в Книгу рекордов Гиннеса. В общей сложности зарегистрировали 1115 верблюдов, из них 1108 соревновались на расстоянии 15 км, обновив мировой рекорд.
В мире существует приблизительно 600 тыс. двугорбых верблюдов, и более 434 тыс. из них находятся в Монголии. Правительство нашей страны всячески поощряет разведение верблюдов, популяция которых значительно увеличилась за последние годы.
В частности, организуются конкурсы на соискание и стимулирование лучшего животновода, вырастившего наибольшее количество, также разные виды игр, связанных с этим видом животным.
В специальной санатории «Бигэр» аймака Говь-Алтай лечат пациентов верблюжьим молоком от болезней печени, кишечного тракта и почек, что даёт позитивные результаты.
Главная продукция, получаемая от двугорбых верблюдов – это шерсть. Взрослый верблюд дает в среднем 5,2 кг шерсти, самец более 8 кг.
Надо сказать, что верблюды намного выносливее других животных и могут проходить 50 км за один день. Гонки на верблюдах являются самым красивым и популярным соревнованием на всех праздниках Монголии и привлекают большое количество отечественных и иностранных туристов.