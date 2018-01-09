Правительство Таджикистана подведет итоги 2017 года на заседании 18 января

- Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2017 год и планы развития республики на 2018 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое пройдет 18 января в Душанбе.

На заседании под председательством президента страны Эмомали Рахмона планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

По словам источника, в центре внимание заседании будут вопросы наращивания производства импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест в стране, привлечения прямых внутренних и внешних инвестиций в экономику республики.

Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов Таджикистана.