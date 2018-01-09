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  9 января 2018
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Президент Туркменистана произвёл ряд кадровых назначений

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадров назначений, сообщает в понедельник, 8 января пресс-служба главы государства.

В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:

Реджепалыев Атамырат Гурбандурдыевич назначен хякимом Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;

Гышыков Агагелди Меретдурдыевич, занимавший должность заместителя хякима Багтыярлыкского этрапа, назначен хякимом Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада;

Хыдыров Ровшен Сапаргулыевич назначен хякимом Копетдагского этрапа города Ашхабада;

Бяшеков Багтыяр Атамырадович назначен хякимом Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада;

Бабаев Довлетгелди Сейидович назначен хякимом Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;

Язмырадов Аннагелди Оразбердиевич назначен хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята;

Ходжагелдиев Ходжагелди, занимавший должность заместителя хякима Тедженского этрапа, назначен хякимом Серахсского этрапа Ахалского велаята;

Куртов Какамырат Бегенчмырадович назначен хякимом Каахкинского этрапа Ахалского велаята;

Гурбанов Меретдурды Исгендерович, занимавший должность заместителя хякима Дашогузского велаята, назначен хякимом Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;

Мамедов Бяшимдурды Джумаевич назначен хякимом этрапа Гёроглы Дашогузского велаята;

Чопанов Нурберди Озбекович, занимавший должность заместителя хякима Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята, назначен хякимом города Дашогуз.

* * *

В соответствии с Постановлениями Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:

Геленов Аннагулы назначен заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;

Мередов Оразгелди Байрамдурдыевич назначен заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;

Гелдиева Мерджен Гундогдыевна назначена заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;

Байрамдурдыев Бегенч назначен заместителем хякима Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада;

Ёллыева Маягозель Аннагелдиевна назначена заместителем хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада;

Назармырадов Назармырат Гелдимырадович назначен заместителем хякима Ахалского велаята;

Чопанов Гурбанмырат назначен заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;

Меретдурдыев Гурбанмырат Какабаевич назначен заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;

Атаназарова Аманбиби Меретмухаммедовна назначена заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;

Ходжаев Дортгулы назначен заместителем хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята;

Атаханова Бахаргуль Ишанбердиевна назначена заместителем хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята;

Гандымова Гульширин Дурдымырадовна назначена заместителем хякима Тедженского этрапа Ахалского велаята;

Мямиева Бахаргуль Аманмырадовна назначена заместителем хякима Балканского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту;

Ходжаназаров Ягшымаммет Шатлыевич назначен заместителем хякима города Туркменбаши Балканского велаята;

Аразалыев Максатмырат Меретгулыевич назначен заместителем хякима этрапа Эсенгулы Балканского велаята;

Мередов Сердар Сахетгулыевич назначен заместителем хякима Дашогузского велаята;

Атакеев Мердан Тиркешович назначен заместителем хякима Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;

Байрамдурдыев Гурбандурды назначен заместителем хякима Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята;

Ачылов Эркин Яныбаевич назначен заместителем хякима этрапа Довлетли Лебапского велаята;

Дурдыкова Бибигозель Аманмухаммедовна назначена заместителем хякима Марыйского этрапа Марыйского велаята.

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