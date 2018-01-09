Президент Туркменистана произвёл ряд кадровых назначений

- Туркменистан, политика
- 12:13, 09 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадров назначений, сообщает в понедельник, 8 января пресс-служба главы государства.
В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:
Реджепалыев Атамырат Гурбандурдыевич назначен хякимом Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;
Гышыков Агагелди Меретдурдыевич, занимавший должность заместителя хякима Багтыярлыкского этрапа, назначен хякимом Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада;
Хыдыров Ровшен Сапаргулыевич назначен хякимом Копетдагского этрапа города Ашхабада;
Бяшеков Багтыяр Атамырадович назначен хякимом Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада;
Бабаев Довлетгелди Сейидович назначен хякимом Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;
Язмырадов Аннагелди Оразбердиевич назначен хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята;
Ходжагелдиев Ходжагелди, занимавший должность заместителя хякима Тедженского этрапа, назначен хякимом Серахсского этрапа Ахалского велаята;
Куртов Какамырат Бегенчмырадович назначен хякимом Каахкинского этрапа Ахалского велаята;
Гурбанов Меретдурды Исгендерович, занимавший должность заместителя хякима Дашогузского велаята, назначен хякимом Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;
Мамедов Бяшимдурды Джумаевич назначен хякимом этрапа Гёроглы Дашогузского велаята;
Чопанов Нурберди Озбекович, занимавший должность заместителя хякима Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята, назначен хякимом города Дашогуз.
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В соответствии с Постановлениями Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:
Геленов Аннагулы назначен заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;
Мередов Оразгелди Байрамдурдыевич назначен заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;
Гелдиева Мерджен Гундогдыевна назначена заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада;
Байрамдурдыев Бегенч назначен заместителем хякима Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада;
Ёллыева Маягозель Аннагелдиевна назначена заместителем хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада;
Назармырадов Назармырат Гелдимырадович назначен заместителем хякима Ахалского велаята;
Чопанов Гурбанмырат назначен заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;
Меретдурдыев Гурбанмырат Какабаевич назначен заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;
Атаназарова Аманбиби Меретмухаммедовна назначена заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята;
Ходжаев Дортгулы назначен заместителем хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята;
Атаханова Бахаргуль Ишанбердиевна назначена заместителем хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята;
Гандымова Гульширин Дурдымырадовна назначена заместителем хякима Тедженского этрапа Ахалского велаята;
Мямиева Бахаргуль Аманмырадовна назначена заместителем хякима Балканского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту;
Ходжаназаров Ягшымаммет Шатлыевич назначен заместителем хякима города Туркменбаши Балканского велаята;
Аразалыев Максатмырат Меретгулыевич назначен заместителем хякима этрапа Эсенгулы Балканского велаята;
Мередов Сердар Сахетгулыевич назначен заместителем хякима Дашогузского велаята;
Атакеев Мердан Тиркешович назначен заместителем хякима Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;
Байрамдурдыев Гурбандурды назначен заместителем хякима Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята;
Ачылов Эркин Яныбаевич назначен заместителем хякима этрапа Довлетли Лебапского велаята;
Дурдыкова Бибигозель Аманмухаммедовна назначена заместителем хякима Марыйского этрапа Марыйского велаята.