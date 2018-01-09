На таджикско-узбекской границе снова заработает КПП "Пенджикент-Самарканд"

- Этой весной на таджикско-узбекской границе заработает закрытый восемь лет назад международный контрольно-пропускной пункт «Пенджикент-Самарканд».

На сегодняшний день стороны ведут подготовительные работы по открытию КПП, налаживается работа пограничного и таможенного контроля, активно готовятся приграничные инфраструктуры, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Напомним, Узбекистан уведомил таджикскую сторону о том, что с 1 ноября 2010 года деятельность международного пункта пропуска на границе, который соединяет таджикский Саразм в Зерафшанской долине и Джартеппа Самаркандской области Узбекистана, приостанавливается.

В ноте, направленной тогда таджикской стороне, отмечалось, что на данном участке границы приостанавливается как переход граждан, так и провоз грузов. Тогда узбекская сторона не назвала причину закрытия вышеназванного международного КПП.

На сегодняшний день на границе Таджикистана с Узбекистаном круглосуточно функционируют два международных КПП Турсунзаде - район Сарыассия и Матчинский район Согда – Ойбек.