Посол РФ в Улан-Баторе: Мы бы хотели, чтобы Монголия присоединилась к ШОС

CA-NEWS (MNG) - Посол России в Улан-Баторе Искандер Азизов заявил, что отношения между Монголией и Россией усиливались в течение многих лет. Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы Монголия присоединилась к ШОС в качестве государства-члена, сообщает местный портал Gogo.

«Строительство северного железнодорожного коридора имеет важное значение для модернизации железной дороги Улан-Батора и проектов Овоот и Нүүрстэй. Мы также хотели бы, чтобы Монголия присоединилась к ШОС в качестве государства-члена», - отметил он.

Посол отметил, что приоритетами сотрудничества являются торговля, транспорт, энергетика и сельское хозяйство, а также потенциал в банковском деле и финансировании, здравоохранении, средствах массовой информации и коммуникациях.

Кроме того, Искандер Азизов отметил, что никаких проблем с импортом бензина из России в Монголию в 2017 году не возникло, и добавил, что Монголия не будет испытывать нехватку бензина в 2018 или 2019 годах.

Посол упомянул и о меморандуме о сотрудничестве, который был подписан между тепловой электростанцией IV и Уральским турбинным заводом во время Петербургского международного экономического форума 2017 года для продолжения модернизации.

Что касается вопроса о ГЭС реки Эгийн Гол, Азизов отметил, что рабочая группа по решению этого вопроса была создана на 20-м заседании межправительственной комиссии Россия-Монголия, а первое совещание состоялось в октябре прошлого года.

Он отметил, что приоритетами сотрудничества двух стран являются торговля, транспорт, энергетика и сельское хозяйство, а также банковское дело и финансирование, здравоохранение, средства массовой информации и коммуникации.