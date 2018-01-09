В Ташкенте милиция начала выставлять на сайте фото нетрезвых женщин-водителей

- Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента 7 и 8 января во время проведения профилактических мероприятий выявлено 3045 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, в этот день было выявлено 20 нетрезвых водителей, в их числе - четыре женщины. Так, 33-летняя Мариям Касимбекова, 34-летняя Назокат Туляганова, 27-летняя Ал-Исави Зарима Хасановна и 39-летняя Шарипова Саёхат попали на "доску позора".

Напомним, с недавних пор ГУВД столицы Узбекистана решило таким образом бороться с пьяными водителями и публиковать их фотографии и личную информацию на своем официальном сайте. Однако женщины в этом списке оказались впервые.

Отметим, что УБДД ГУВД Ташкента в прошлом году впервые начало выставлять фотографии пьяных водителей. В других странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане такая практика пока не применяется.