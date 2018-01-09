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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте милиция начала выставлять на сайте фото нетрезвых женщин-водителей
Предыстория: В Узбекистане ГУВД начало публиковать фотографии пьяных водителей
CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента 7 и 8 января во время проведения профилактических мероприятий выявлено 3045 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, в этот день было выявлено 20 нетрезвых водителей, в их числе - четыре женщины. Так, 33-летняя Мариям Касимбекова, 34-летняя Назокат Туляганова, 27-летняя Ал-Исави Зарима Хасановна и 39-летняя Шарипова Саёхат попали на "доску позора".

Напомним, с недавних пор ГУВД столицы Узбекистана решило таким образом бороться с пьяными водителями и публиковать их фотографии и личную информацию на своем официальном сайте. Однако женщины в этом списке оказались впервые.

Отметим, что УБДД ГУВД Ташкента в прошлом году впервые начало выставлять фотографии пьяных водителей. В других странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане такая практика пока не применяется.

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Комментарии (10)
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casho
15:50, 09 января 2018
Зайдите по ссылке, там и мужики тоже есть. Может кого узнаете.
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black111
15:22, 09 января 2018
Давайте и у нас тоже
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atlet
14:33, 09 января 2018
У нас не может. Потому что власть у нас не так сильная как в УЗ и еще население наше оочень либирально-демократичное. Если так начнут выставлять, то армия пяниц сделают переворот))
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1818
14:17, 09 января 2018
Правильно Всех Шербетшиков и Шербетшиц напоказ, страна должна знать своих героев
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ti3i-j
14:14, 09 января 2018
Почему мужчин не показывают.
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Petosh
13:32, 09 января 2018
lybopytnyi
Вы хотите чтобы и здесь коррупция процветала? >:)
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Realist_Bishkek
13:24, 09 января 2018
Цитата: Matisa 13:13, 09.01.2018
Если всех пьяных за рулем и оборзевших в КР на доске размещать, места не хватит:))
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hannastya
13:24, 09 января 2018
Хорошая практика! Только почему именно женщин, пусть всех выставляют. И на общественные работы в Тазалык всех!
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Matisa
13:13, 09 января 2018
Если всех пьяных за рулем и оборзевших в КР на доске размещать, места не хватит:))
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lybopytnyi
13:03, 09 января 2018
Наших тоже разместите
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