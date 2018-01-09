В Ташкенте милиция начала выставлять на сайте фото нетрезвых женщин-водителей
- Узбекистан, происшествия
- 12:47, 09 января 2018
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- Обновлено: 13:29, 09 января 2018
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, в этот день было выявлено 20 нетрезвых водителей, в их числе - четыре женщины. Так, 33-летняя Мариям Касимбекова, 34-летняя Назокат Туляганова, 27-летняя Ал-Исави Зарима Хасановна и 39-летняя Шарипова Саёхат попали на "доску позора".
Напомним, с недавних пор ГУВД столицы Узбекистана решило таким образом бороться с пьяными водителями и публиковать их фотографии и личную информацию на своем официальном сайте. Однако женщины в этом списке оказались впервые.
Отметим, что УБДД ГУВД Ташкента в прошлом году впервые начало выставлять фотографии пьяных водителей. В других странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане такая практика пока не применяется.
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