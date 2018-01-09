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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Туркменабада скончался после жестокого избиения

CA-NEWS (TM) - В туркменскую службу радио «Азатлык» поступила информация о смерти жителя Туркменабада, скончавшегося после жестокого избиения. В заключении врачей сообщается, что смерть наступила по состоянию здоровья, но близкие погибшего утверждают, что это было убийство.

По их словам, было возбуждено уголовное дело.

По словам близкого друга погибшего, Назар Хыдыров 1980 года рождения, работавший в детской больнице города Туркменабада, 21 декабря прошлого года был избит на своем рабочем месте неизвестными, затем брошен у своего дома.

Собеседник, по причинам безопасности просивший не называть его имени а эфире, рассказал, что после случившегося скорая помощь доставила Хыдырова в областную больницу, где он, не приходя в сознание скончался 30 декабря примерно в 14:00. По его словам, лечащий врач Хыдырова рассказал, что на голове пациента были три гематомы, операция была проведена 24 декабря через три дня после поступления в больницу.

Назар Хыдыров по профессии учитель истории, оставшись без работы, за взятку устроился инженером по технике безопасности в областную детскую больницу города Туркменабада. По словам его родственников Н.Хыдырову сначала был поставлен диагноз инсульт, который через три дня был изменен на цирроз печени.

Друг погибшего, рассказавший о случившемся, назвал имена врачей и следователей имевших отношение к случившемуся, но воздерживается от их публикации, в связи с тем, что редакции не удалось получить комментарии по данному делу в правоохранительных органах и медицинских учреждениях города Туркменабада, а также выяснить подробности о 37-летнем Назаре Хыдырове в больнице, где он работал.

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