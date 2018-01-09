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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Один человек погиб и трое получили ранения в результате камнепада на трассе Душанбе-Хорог
CA-NEWS (TJ) - В результате камнепада во время движения из города Хорог в Душанбе автомашина марки "Старекс" с тремя пассажирами попала под камнепад.

В результате чего, водитель житель Рушанского района Манучехр Рахматуллоев погиб на месте, трех пассажиров спасателями КЧС удалось вытащить из машины, сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи.

По ее словам, это произошло вечером, примерно в 18.30 часов, когда дорога более менее была расчищена.

"Водитель "Старекс"-а попытался проехать, когда дорога немного была очищена, однако в это авремя произошел обвал камней", - отметила она, сообщив, что пострадавшие доставлены в районную больницу.

8 января осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 225 километре автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог, в местечке Ходжагалтон района Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

Для проведения очистительных работ дорога временно закрыта, привлечены специальная техника министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов Управления КЧС и ГО по Хатлонской области.

На месте происшествия находятся первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзоев и заместитель министра транспорта Рустам Вализода.

На данный момент открыта полоса дороги для прохождения легковых автомобилей.


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