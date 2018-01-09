В Узбекистане глава района, избивший директоров школ, снят с должности (видео)

- Глава Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Носиржон Эгамбердиев снят с должности. В сентябре прошлого года в Интернет попало видео, на котором глава района избивал и оскорблял директоров местных школ за срыв празднования Дня независимости.

Носиржон Эгамбердиев был снят с должности 8 января. На его место назначен Батыр Мирзакулов, до этого занимавший должность главы Мирзаабадского района Сырдарьинской области. Однако пока об этом официально не объявлено, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

28 декабря стало известно о том, что прокуратура Сайхунабадского района возбудила в отношении Эгамбердиева дело об административном правонарушении в связи с наличием в его действиях признаков административного правонарушения, указанных в статьях 41 («Оскорбление») и 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности РУз.

Дело чиновника было направлено в Сайхунабадский районный административный суд. 5 декабря сотрудник районной прокуратуры сообщил о том, что Носиржон Эгамбердиев избежал уголовного наказания из-за отсутствия заявления потерпевшей стороны.

Напомним, что в сентябре 2017 года в Сети появилось видео, на котором ныне бывший глава Сайхунабадского района Носиржон Эгамбердиев избивает и оскорбляет директоров местных школ за срыв празднования Дня независимости.

В конце декабря прошлого года суд оштрафовал главу города Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.