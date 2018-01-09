Белый дом сообщил о намерении Трампа вновь баллотироваться в президенты США в 2020 году

CA-NEWS (CA) - Нынешний президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает CNN.

«Абсолютно точно он вновь будет участвовать в президентской гонке», - заявил Гидли, подчеркнув, что соперникам нынешнего американского лидера придется столкнуться с «рекордными достижениями» Трампа, которых он сумел добиться «в рекордные сроки».

В качестве успехов главы США Гидли назвал «экономическую сферу», в частности, «создание новых рабочих мест, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы», а также «абсолютное истребление» в Ираке и Сирии представителей террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома прокомментировал возможное участие в президентских выборах американской телеведущей Опры Уинфри

«Мы приветствуем вызов, будь то со стороны Опры Уинфри или кого-либо другого, – заявил журналистам на пресс-конференции на борту президентского самолета заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. – Мы приветствуем каждого. Мы приветствуем всех желающих».

Выступление актрисы и медиамагната Опры Уинфри на церемонии вручения премий «Золотой глобус» вызвало разговоры о том, собирается ли она бросить вызов Дональду Трампу в 2020 году.

Уинфри никогда не баллотировалась на федеральную должность или в местные органы власти, как и нью-йоркский строительный магнат Дональд Трамп, когда он начал свою кампанию в 2015 году.

Телеканал CNN цитирует двух «близких друзей» Уинфри, пожелавших остаться неназванными, заявивших, что она «активно думает» о том, чтобы баллотироваться на пост президента, но окончательное решение еще не принято.

В свое время, Опра Уинфри поддержала сенатора-демократа от штата Иллинойс Барака Обаму, когда он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2008 году, а также бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, проигравшую выборы в 2016 году.

Пока неясно, кто от Демократической партии будет бороться с Дональдом Трампом за президентское кресло в 2020 году. Сейчас внимание приковано к ноябрьским выборам в Конгресс, когда будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть состава Сената.