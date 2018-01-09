Афганские дипломаты требуют возвращения своих вкладов из банка в Таджикистане

- Четверо афганских дипломатов не могут забрать из «Точиксодиротбанка» свои депозиты в размере около 300 тысяч долларов. Вклады были сделаны в то время, когда они работали в афганском посольстве в Душанбе.

«Точиксодиротбанк» один из крупных коммерческих банков страны, который в 2015 году столкнулся с кризисом, в результате чего сотни клиентов до сих пор не могут вернуть свои вклады.

Азизи Бориз - один из четырех экс-сотрудников посольства Афганистана в Душанбе, сказал 8 января, что трое его коллег согласились, чтобы он побеседовал в прессе об их проблеме. По его словам, вклады, которые они не могут вернуть в течение двух лет, были вложены в «Точиксодиротбанк» с 2008 года. На основе договора, который они подписали, они могли вернуть свои вклады в любой момент.

«Это были деньги, которые мы длительное время копили. Нас заверили, что мы можем вернуть свои вклады в любое время. Но вот уже два года, как нам обещают, говорят, приходите сегодня-завтра, но деньги мы вернуть не можем», - говорит собеседник.

Эти деньги, по словам Азизи Бориз, были выручены с продажи жилья бывших дипломатов в Афганистане. Кроме того, они вкладывали в банк часть своей заработной платы. По имеющейся у них информации, другие зарубежные дипломаты также имели депозиты в «Точиксодиротбанке», но их вклады были возвращены.

Дипломаты намерены подать в суд на «Точиксодиротбанк», так как исчерпаны все сроки ожидания. Между тем сотрудники банка сообщили, что не могут вернуть вклады афганских дипломатов из-за проблем с ликвидностью. Представитель банка на условиях анонимности сообщил 8 января, что афганским дипломатам было предложено получить свои вклады частями, но они отказались.