Президент Казахстана выступит с важным заявлением
CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев обратится к народу Казахстана с обращением по ежегодному Посланию, сообщает пресс-служба Акорды.
«Сегодня в 19:00 в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев выступит с обращением по ежегодному Посланию народу Казахстана», - говорится в сообщении.
Предположительно выступление продлится шесть минут.
Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана.
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