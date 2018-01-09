Президент Казахстана выступит с важным заявлением

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев обратится к народу Казахстана с обращением по ежегодному Посланию, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня в 19:00 в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев выступит с обращением по ежегодному Посланию народу Казахстана», - говорится в сообщении.

Предположительно выступление продлится шесть минут.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана.