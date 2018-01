В пустыне Сахара второй раз за 40 лет выпал снег (фото)

CA-NEWS (CA) - В пустыне Сахара наблюдается выпадение снега, об этом сообщает алжирское издание TSA.

По данным газеты, снегопад начался утром воскресенья неподалеку от алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни Сахара.

Всего в окрестностях города выпало более 40 сантиметров осадков, однако уже к концу воскресенья снег стал таять. Средняя температура в январе в этой местности составляет от +6 до +12 °C.

Снегопад в самой известной пустыне в мире происходит не впервые. В прошлом году в той же местности уже было зафиксировано выпадение снега. До этого Сахара видела снежные осадки только в феврале 1979 года.

