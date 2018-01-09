Казахстанские пограничники пресекли контрабанду оружия и патронов в Россию

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на границе с Россией пресечены попытки незаконного провоза оружия и патронов, сообщила пресс-служба погранслужбы КНБ страны.

Так, в минувший понедельник в пункте пропуска «Курмангазы авто» задержан 25-летний гражданин Казахстана, который пытался вывезти в РФ травматический пистолет и патроны к нему без разрешительных документов, говорится сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

В тот же день нарядом пункта пропуска «Сырым авто» задержаны двое казахстанцев, у которых при досмотре транспорта в багажнике было обнаружено 50 патронов калибра 12 мм к охотничьему ружью. Следовали задержанные в Россию на внедорожнике «Тойота», указывается в информации.

По данным фактам проинформированы сотрудники правоохранительных органов.