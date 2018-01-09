В Казахстане будут выяснять причину появления черного снега в городе Темиртау (фото)

CA-NEWS (KZ) - Акиматом Карагандинской области создана рабочая группа, которая будет выяснять причину появления черного снега в Темиртау. Об этом Tengrinews.kz сообщили в Департаменте экологии Карагандинской области.

В Департаменте отметили, что в рабочую группу по проверке всех предприятий Темиртау вошли представители акиматов области и города, экологов, управления природных ресурсов, прокуратуры, метеорологов и представителей предприятий. Результаты обещают через неделю.

«Департаментом уже была проведена проверка в отношении АО «АрселорМиттал Темиртау». По результатам проверки установлено, что у них идет превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Также неисполнение плана природоохранных мероприятий. За такие нарушения мы привлекли к административной ответственности на общую сумму 105 миллионов тенге ($315,6 тыс.). Также было выдано предписание - ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 495 миллионов тенге ($1,4 млн). Выдано предписание по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков», - рассказал руководитель Департамента экологии Карагандинской области Алибек Бекмухаметов.

В акимате Темиртау сообщили, что после потока жалоб от населения 5 января аким города отправил официальное письмо в Департамент с просьбой разобраться в ситуации с черным снегом.

Причем, как отмечается, это обращение уже не первое. В апреле 2017 года акимат также требовал провести внеплановую проверку на основных предприятиях - загрязнителях Темиртау. Это АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Bassel Group LLS» (станция ГРЭС-1) и Темиртауский электрометаллургический комбинат (ТЭМК).

«В июне проводилась проверка Департаментом экологии. Были выявлены нарушения со стороны Стального департамента и со стороны ТЭМКа. Они были привлечены к административной ответственности и возмещению ущерба. АМТ выплатил более 180 тысяч тенге административного штрафа и более 500 тысяч тенге за превышение эмиссии в окружающую среду. Также по Административному кодексу привлечен к возмещению ущерба Темиртауский электрометаллургический комбинат. В декабре в акимат снова вырос поток гневных звонков от граждан. Ситуация неприятная», - прокомментировал заместитель акима Темиртау Владислав Цай.

Также он уточнил, что руководство Департамента экологии весь день 8 января находилось на «АрселорМиттал Темиртау». Известно, что в акимате Карагандинской области прошло совещание с привлечением официальных экологов и представителей предприятий Темиртау.

По словам заместителя директора карагандинского филиала «Казгидромет» Валерия Стратиенко, снег чернеет из-за выбросов предприятий, выхлопов автомобилей и дыма от печного отопления. Причиной нынешней ситуации могла стать низкая скорость ветра, которая сохранялась почти весь декабрь.

«17 декабря наблюдалось превышение содержания в атмосфере сероводорода, также в декабре были случаи превышения норм по оксиду азота и диоксиду серы», - сообщил Стратиенко. В Темиртау работают четыре поста «Казгидромета», сейчас туда же направили еще и передвижную лабораторию. «Вопрос выбросов находится на постоянном контроле. Если 20 лет назад металлургический комбинат выбрасывал 80 тысяч тонн пыли в год, то сегодня - 24 тысячи тонн», - добавил Валерий Стратиенко.

(@temirtau.city) onJan 8, 2018 at 8:19am PST

A post shared by Темиртау | Казахстан (@temirtau.city) onJan 8, 2018 at 6:07pm PST

(@shock_krg) onJan 8, 2018 at 8:23am PST

(@nv.kz) onJan 6, 2018 at 11:56pm PST