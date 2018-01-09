На границе с Кыргызстаном задержаны граждане Узбекистана со слитками золота на сумму $180 тыс.

- На границе Кыргызстана с Узбекистаном задержаны двое граждан РУз, пытавшихся незаконно провезти 6 слитков золота. Об этом сообщает веб-сайт Vesti.uz со ссылкой на пресс-службу СНБ Узбекистана.

Задержание произвели пограничники РУз. Общая стоимость груза оценивается в 1,5 млрд сумов (примерно 180 тысяч долларов).

Как отмечается, задержанными являются житель поселка Вуадиль Ферганского района РУз Акбаржон Тураев и его подельник Нодиржон Каримов. Слитки 999,6 пробы весом в 4,7 килограмма, изготовленные кустарным способом, на границу доставил Бобурмирзо Абдусаломов из села Чимен.

Задержанные водворены в ИВС, а дело передано для расследования в правоохранительные органы Узбекистана.