На границе с Кыргызстаном задержаны граждане Узбекистана со слитками золота на сумму $180 тыс.
- Узбекистан, происшествия
- 15:21, 09 января 2018
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- Обновлено: 15:44, 09 января 2018
CA-NEWS (UZ) - На границе Кыргызстана с Узбекистаном задержаны двое граждан РУз, пытавшихся незаконно провезти 6 слитков золота. Об этом сообщает веб-сайт Vesti.uz со ссылкой на пресс-службу СНБ Узбекистана.
Задержание произвели пограничники РУз. Общая стоимость груза оценивается в 1,5 млрд сумов (примерно 180 тысяч долларов).
Как отмечается, задержанными являются житель поселка Вуадиль Ферганского района РУз Акбаржон Тураев и его подельник Нодиржон Каримов. Слитки 999,6 пробы весом в 4,7 килограмма, изготовленные кустарным способом, на границу доставил Бобурмирзо Абдусаломов из села Чимен.
Задержанные водворены в ИВС, а дело передано для расследования в правоохранительные органы Узбекистана.
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