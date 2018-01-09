Северокорейские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхёнчхане

- Власти Северной Кореи направят большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут в феврале, сообщает Би-би-си со ссылкой на объявление по итогам состоявшихся впервые за два года переговорах на высоком уровне между Северной и Южной Кореями, которые прошли в приграничном Пхунмунджоме.

"Северная сторона предложила отправить [на Олимпиаду] высокопоставленную делегацию в составе представителей Национального олимпийского комитета, атлетов, болельщиков, работников культуры, обозревателей, команды тхэквандо и журналистов", - сообщил замглавы министерства объединения Южной Кореи Чун Хэ Сун.

Руководство Южной Кореи также предложило провести встречи разделенных семей по случаю Нового года по лунному календарю, который по времени совпадает с проведением Игр.

Сеул также предложил спортсменам из Северной и Южной Корей пройти вместе на церемонии открытия Олимпиады. Пока неизвестно, откликнулась ли КНДР на это предложение.

В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.

Глава Пхёнчхана Ли Хи Бом в прошлом году заявлял, что атлеты из КНДР получат разрешение на пересечение демилитаризованной зоны для участия в Олимпийских играх.

"Мы приглашаем все страны, в том числе Северную Корею", - сказал он агентству Рейтер.

В своем новогоднем обращении глава КНДР Ким Чен Ын впервые заявил, что он планирует отправить команду на Игры в Пхёнчхан.

После этого Сеул предложил провести переговоры на высшем уровне для обсужения участия Пхеньяна в Играх, однако КНДР дал на это согласие только после того, как США и Южная Корея согласились отложить совместные военные учения.

Международный олимпийский комитет на прошлой неделе заявил, что приветствует желание КНДР участвовать в Играх в Пхёнчхане.

Отношения Северной и Южной Корей продолжали осложняться со времен предыдущих межкорейских переговоров в 2015 году.

Очередной кризис наступил после того, как Сеул вышел из совместного экономического проекта в промышленном регионе Кэсон в КНДР из-за ракетных запусков и ядерных испытаний Пхеньяна.

В результате Северная Корея прекратила практически все связи с южным соседом, в том числе телефонные контакты.

Напряженность в отношениях продолжает расти по мере того, как Пхеньян продолжает развивать свою ядерную программу.