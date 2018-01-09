Спасение эколога от акулы китом попало на видео

CA-NEWS (CA) - Горбатый кит спас женщину-исследователя Нэн Хаузер от акулы, пишет британское издание The Independent. Соответствующее видео, которое набрало почти 180 тыс. просмотров, размещено на YouTube.

Инцидент произошел в южной части тихого океана у островов Кука. Биолог плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками. В какой-то момент морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине.

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.

Нэн Хаузер сейчас 63 года, последние пару десятков из них она посвятила охране китов и съемкам фильмов об этих животных. Она руководит сразу двумя природоохранными организациями – Центром изучения и охраны китообразных и Центром изучения китов и дикой природы Островов Кука.