Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 10 января вылетит в Таджикистан

- Делегация Узбекистана 10 января во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым отправится в Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках официального визита делегация Узбекистана примет участие в работе заседаний узбекско-таджикской межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы, которые пройдут в Душанбе.

Как сообщают СМИ, премьер-министра Узбекистана примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Абдулла Арипов в рамках подготовки визита главы Узбекистана встретится также с таджикским коллегой Кохиром Расулзода, главой МИД Таджикистана, руководством Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, государственных компаний «Барки Точик» и «Таджикские железные дороги».