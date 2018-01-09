Президент Монголии посетил новый домостроительный комбинат

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня, 9 января посетил и познакомился с деятельностью домостроительного комбината «Домостроительный комбинат-1», который был модернизирован и открыт компанией «Эрэл» в конце 2017 года, сообщает Монцамэ.

Новый комбинат будет производить все виды продукций для строительства жилых домов. Данный комбинат имеет производительную мощность 250-300 тыс. квадратных метров полезных площадей в год.

Проект строительства был финансирован в 2014 году на кредитные средства в размере $14 млн из доходов от реализации Чингис бонда. Комбинат оснащен немецкой технологией по производству каркасных домов и способен производить материалы для строительства одного 12-этажного дома в день.

Генеральный директор компании «Эрэл» отметил, «Особенность комбината заключается в внедрении самой передовой технологии по производству каркасных домов при использовании стопроцентного отечественного сырья. Комбинат может производить стройматериалы для жилых домов 24 часов в сутки в течение года и собрать их на месте строительства. Наш комбинат в силе обеспечить домами 200 тыс.семей и внести вклад в сокращение уровня смога».

Стоимость домов, построенных материалами этого комбината, составит от 1 млн до 1.2 млн тугриков за 1 кв. метр. «Это может реально повлиять на снижение цен на рынке жилой недвижимости»-сообщили представители управления комбината.

Президентпосле ознакомления с деятельностью комбината сказал: «Проблемы со смогом, безработицей и бедностью будут решены путем строительства жилых домов. Я считаю, что введение в эксплуатацию такого рода стандартизированного, автоматизированного комбината является крупным шагом. Однако важно представить этот вопрос правительству и мэрии Улаанбаатара, чтобы претворить в жизнь».