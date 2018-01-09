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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе будет постоен новый квартал с центральным отоплением, чтобы снизить загрязнение воздуха

CA-NEWS (MNG) - С использованием безвозмездной помощи правительства Китая в Монголии будет реализован проект строительства городка временного проживания близ местности «Ногоон нуур», передает Синьхуа со ссылкой на сообщение мэрии Улан-Батора.

Благодаря строительству зданий высотой до 21 этажа на территории 4,2 га появится возможность снабжать электроэнергией те монгольские семьи юрточных районов Улан-Батора, которые не были подключены к системе центрального отопления. При этом данный проект будет реализован в рамках проекта по перепланировке юрточных районов столицы Монголии.

Ожидается, что в городке временного проживания построят также среднюю школу на 960 учащихся, детский сад на 240 детей, торговый центр площадью 160 кв. м и автостоянку на 240 мест.

Мэрия Улан-Батора считает, что это поможет снизить уровень атмосферного загрязнения в столице на несколько процентов.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

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