Сразу два заседания межправкомиссий Таджикистана и Узбекистана пройдут завтра в Душанбе

- В Душанбе 10 января делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в работе заседаний таджикско-узбекских Межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы.

Таджикскую делегацию на данных переговорах возглавит премьер-министр РТ Кохир Расулзода, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Источник также сообщил, что завтра же Арипова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Завтра также премьер-министр Узбекистана обсудит с таджикской стороной вопросы подготовки намеченного на начало весны первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности, речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км.

«Спорными остаются примерно 93 км таджикско-узбекской границы, и этот спор будет решен в ближайшее время», - сказал летом этого года журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода.