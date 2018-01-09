Сразу два заседания межправкомиссий Таджикистана и Узбекистана пройдут завтра в Душанбе

- Таджикистан, политика
- 16:43, 09 января 2018
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Таджикскую делегацию на данных переговорах возглавит премьер-министр РТ Кохир Расулзода, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.
Источник также сообщил, что завтра же Арипова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Завтра также премьер-министр Узбекистана обсудит с таджикской стороной вопросы подготовки намеченного на начало весны первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности, речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.
Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км.
«Спорными остаются примерно 93 км таджикско-узбекской границы, и этот спор будет решен в ближайшее время», - сказал летом этого года журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода.