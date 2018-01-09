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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан лидирует среди стран Центральной Азии по продолжительности жизни

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан занимает первое место по продолжительности жизни в Центральной Азии. Об этом говорится в аналитическом обзоре «10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2018 году», опубликованном казахстанскими СМИ.

В странах Центральной Азии ожидаемая продолжительность жизни достигла в Узбекистане 73,8 года, в Таджикистане – 73,7 года, в Казахстане – 72,4 года, в Кыргызстане – 70,9 года, в Туркменистане – 70,4 года. В целом в ушедшем году доля пожилого населения в регионе выросла до 4,9%.

Вместе с тем, по прогнозам аналитиков, в 2018-м продолжится рост детского населения. На начало 2017 года численность детей в возрасте до 14 лет в Центральной Азии составила около 20,5 млн человек, или более 29% всего населения региона. При сохранении темпов рождаемости доля детского населения достигнет 30% в 2018-м.

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