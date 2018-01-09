Молдавский бизнесмен попросит суд в Голландии продать долю казахстанского фонда «Самрук-Казына» в Кашагане для возмещения убытков

CA-NEWS (KZ) - Молдавский бизнесмен Анатолий Стати намерен просить суд в Голландии, чтобы тот обязал госфонд Казахстана «Самрук-Казына» продать долю в гигантском нефтяном месторождении Кашаган для возмещения ему убытков, сообщила Reuters во вторник представитель Стати.

«Это ожидаемый план действий», - сказала она на вопрос о возможной продаже доли Самрук-Казына в Кашагане.

Самрук-Казына не смог немедленно дать комментарий.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 миллиардов.

Казахстан отрицает эти обвинения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 миллионов семье Стати.

Казахстан подал иск в Англии, обвинив Стати в мошенничестве и требуя опротестовать арбитражное решение.

Более $22 миллиардов активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску Стати и его компаний против правительства Казахстана.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, очередные «слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года» в суде Лондона.

Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект, начал коммерческую добычу нефти в ноябре 2016 года.

Месторождение разрабатывает консорциум NCOC, объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC, британо-голландскую Royal Dutch Shell, французскую Total, японскую Inpex Holdings Inc и казахстанскую госкомпанию Казмунайгаз, которая входит в состав Самрук-Казына.