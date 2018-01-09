Молдавский бизнесмен попросит суд в Голландии продать долю казахстанского фонда «Самрук-Казына» в Кашагане для возмещения убытков

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- 17:05, 09 января 2018
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|Предыстория: Решение об аресте $5,2 млрд казахстанского фонда «Самрук-Казына» суд Амстердама оставил в силе
CA-NEWS (KZ) - Молдавский бизнесмен Анатолий Стати намерен просить суд в Голландии, чтобы тот обязал госфонд Казахстана «Самрук-Казына» продать долю в гигантском нефтяном месторождении Кашаган для возмещения ему убытков, сообщила Reuters во вторник представитель Стати.
«Это ожидаемый план действий», - сказала она на вопрос о возможной продаже доли Самрук-Казына в Кашагане.
Самрук-Казына не смог немедленно дать комментарий.
Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 миллиардов.
Казахстан отрицает эти обвинения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 миллионов семье Стати.
Казахстан подал иск в Англии, обвинив Стати в мошенничестве и требуя опротестовать арбитражное решение.
Более $22 миллиардов активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску Стати и его компаний против правительства Казахстана.
По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, очередные «слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года» в суде Лондона.
Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект, начал коммерческую добычу нефти в ноябре 2016 года.
Месторождение разрабатывает консорциум NCOC, объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC, британо-голландскую Royal Dutch Shell, французскую Total, японскую Inpex Holdings Inc и казахстанскую госкомпанию Казмунайгаз, которая входит в состав Самрук-Казына.