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  9 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На Apple завели первое дело из-за замедления работы iPhone

CA-NEWS (CA) - Власти подозревают корпорацию в намеренном и запланированном ухудшении производительности старых смартфонов. В расследовании будет принимать участие антимонопольное ведомство Франции.

Жалобу на Apple подала ассоциация «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée, HOP). Активисты заявили, что компания намеренно сокращает срок службы iPhone, чтобы ускорить их замену на более новые модели.

Предварительное расследование по этому обращению парижская прокуратура, по данным Europe 1, начала 5 января. Дело было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF), уточняет радиостанция, замечая, что расследование ведется по статье «обман».

Представители французского подразделения корпорации были недоступны, в офисе в США отказались комментировать дело, добавляет Reuters.
Apple уличили в замедлении работы iPhone в декабре 2017 года, впоследствии корпорация призналась, что действительно снижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. 29 декабря прошлого года Apple опубликовала открытое письмо, в котором извинилась за это перед пользователями.

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