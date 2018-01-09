«Самрук-Казына» разъяснил решение голландского суда об аресте $5,2 млрд

CA-NEWS (KZ) - Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» прокомментировал решение голландского суда о заморозке принадлежащих ему 50% акций KMG Kashagan BV в пользу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd.

Как пояснили в пресс-службе «Самрук-Казына», 14 сентября 2017 года на основании решения суда Амстердама на права фонда в отношении акций было наложено ограничение в части распоряжения этими акциями.

«Указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте Торговой Палаты Стокгольма», - отметили в фонде национального благосостояния.

В АО «Самрук-Қазына» заявили, что компания не являлась участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами и что арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО «Самрук-Қазына» об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов.

«В соответствии с ограничением акции КМГ Кашаган Б.В., принадлежащие АО «Самрук-Қазына», не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО «Самрук-Қазына» или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к АО «Самрук-Қазына», - отмечается в сообщении.

В компании заверили, что АО «Самрук-Қазына» сохраняет все свои права голоса по данным акциям, и текущее управление КМГ Кашаган Б.В. осуществляется в обычном режиме, в том числе исполнение платежных и иных обязательств КМГ Кашаган Б.В. перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу АО «Самрук-Қазына».

«В рамках промежуточного разбирательства, инициированного АО «Самрук-Қазына», о снятии ограничения суд города Амстердам 5 января 2018 года принял предварительное решение о сохранении ограничения. Данное решение суда города Амстердам не несет каких-либо дополнительных ограничений прав АО «Самрук-Қазына» в отношении акций КМГ Кашаган Б.В.», - сообщили в компании. Согласно распространенной информации, в настоящее время АО «Самрук-Қазына» принимает необходимые меры по защите своих интересов в установленном порядке и продолжит решительно отстаивать свои права.

Ранее в декабре обслуживающий активы Нацфонда кастодиан американский Bank of New York Mellon «заморозил» активы Казахстана на сумму $22 млрд, включая денежные средства, государственные и корпоративные облигации и акции.

Высший суд юстиции в Лондоне 21 декабря 2017 года отклонил требование Казахстана о принуждении Банка Нью-Йорка Меллона разблокировать активы Национального фонда и предотвратить их передачу Стати.