Президент Туркменистана осмотрел Ашхабад с борта вертолёта

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в том числе осмотрев её с борта вертолёта, сообщает 9 января пресс-служба главы государства.

В ходе поездки глава государства проинспектировал практическую реализацию программ по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству города, жилищному строительству.

Совершая на вертолёте облёт Ашхабада, президент Туркменистана акцентировал внимание на важности комплексного подхода к ведению строительных и других работ в столице, заботясь также о её экологическом благополучии.

Завершив рабочую поездку по столице и подводя её итоги, глава государства отметил важность ускоренного претворения в жизнь комплексной градостроительной программы, призванной превратить Ашхабад в один из самых красивых и комфортных для проживания городов мира.