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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Душанбе
CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов утром 10 января прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. В пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что узбекского премьера сопровождает высокопоставленная делегация.

Это первый визит Абдуллы Арипова в Таджикистан в должности премьер-министра Узбекистана. Ожидается, что после полудня высокопоставленного гостя примет президент РТ Эмомали Рахмон.

Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь главы государства, сказал, что после встречи состоится заседание таджикско-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран.

Также, по его словам, пройдет встреча межправкомиссии по делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы. По итогам визита узбекского премьера будет подписан пакет соглашений между двумя странами.

Информированный источник в МИД Таджикистана сказал, что Абдулла Арипов в течение 10-11 января будет занят в Душанбе подготовкой визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РТ. По его словам, Абдулла Арипов в рамках подготовки визита главы Узбекистана встретится также с таджикским коллегой Кохиром Расулзода, главой МИД Таджикистана, руководством Главного управления погранвойск ГКНБ РТ, государственных компаний «Барки Точик» и «Таджикские железные дороги».

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