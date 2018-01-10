Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Душанбе

- Узбекистан, политика
- 13:57, 10 января 2018
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Это первый визит Абдуллы Арипова в Таджикистан в должности премьер-министра Узбекистана. Ожидается, что после полудня высокопоставленного гостя примет президент РТ Эмомали Рахмон.
Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь главы государства, сказал, что после встречи состоится заседание таджикско-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран.
Также, по его словам, пройдет встреча межправкомиссии по делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы. По итогам визита узбекского премьера будет подписан пакет соглашений между двумя странами.
Информированный источник в МИД Таджикистана сказал, что Абдулла Арипов в течение 10-11 января будет занят в Душанбе подготовкой визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РТ. По его словам, Абдулла Арипов в рамках подготовки визита главы Узбекистана встретится также с таджикским коллегой Кохиром Расулзода, главой МИД Таджикистана, руководством Главного управления погранвойск ГКНБ РТ, государственных компаний «Барки Точик» и «Таджикские железные дороги».