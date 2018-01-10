Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории с состоянием в $105 млрд

CA-NEWS (CA) - Основатель и глава Amazon Джефф Безос побил исторический рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса по размеру состояния, пишет Bloomberg. Он возглавил топ миллиардеров, его состояние оценивается в $105,1 млрд.

Как отмечает CNN, основное состояние Безоса составляют 78,9 миллионов акций Amazon. В 2017 году акции компании выросли на 56%.

Bloomberg оценил состояние основателя Microsoft Билла Гейтса в $93,3 млрд (данные на 9 января). Это же следует из данных Forbes. Издание оценивает состояние Безоса в $104,4 млрд, Гейтса — в $92 млрд.

Деловое агентство отмечает, что за начало 2018 года акции Amazon выросли на 6,6% после публикации данных о том, что за пятинедельный период со Дня благодарения (22 ноября в США) 89% расходов клиентов крупнейших торговых площадок в Соединенных Штатах пришлось на Amazon.

Издание также пишет, что Гейтс мог бы располагать состоянием в $150 млрд, если бы не избавился от части своих активов с 1996 года, включая 700 млн акций Microsoft.

Аmazon — крупнейший в мире онлайн-ретейлер. Безос владеет примерно 17% акций компании. Ему также принадлежит аэрокосмической компании Blue Origin. Кроме того, среди его активов — американский издательский дом The Washington Post, который он купил в 2013 году.

Третье место среди богачей занимает Уоррен Баффетт с состоянием $87,2 млрд, по оценке Bloomberg ($87 млрд, по данным Forbes).